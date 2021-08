Femke Bol heeft donderdag in Lausanne haar vijfde overwinning van dit seizoen in de Diamond League geboekt. De Amersfoortse was op de 400 meter horden de snelste in een tijd van 53,05 seconden.

De 21-jarige Bol hield in de Zwitserse stad de Amerikaanse Shamier Little 73 honderdsten achter zich. Anna Ryzhykova uit Oekraïne eindigde in 54,32 als derde.

Met haar tijd bleef Bol iets meer dan een seconde boven haar Nederlands en Europees record (52,03), waarmee ze eerder deze maand brons veroverde bij de Olympische Spelen in Tokio.

Olympisch kampioene Sydney McLaughlin ontbrak in Lausanne. Dalilah Muhammad, die in Tokio het zilver pakte, kwam in Zwitserland niet verder dan de vierde tijd (54,50).

Eerder dit jaar triomfeerde Bol ook op de 400 meter horden bij de Diamond League-wedstrijden in Florence, Oslo, Stockholm en het Engelse Gateshead.