Formule 3-coureur Juan Manuel Correa keert vrijdag terug op het circuit van Spa-Francorchamps. De Amerikaan was twee jaar geleden betrokken bij een zware crash waarbij de Fransman Anthoine Hubert om het leven kwam.

"Ik zal het hele weekend aan Anthoine denken", zei Correa woensdag. "Het wordt erg emotioneel, maar zo is het leven. Ik heb mij lang op deze terugkeer voorbereid."

Hubert overleed vorig jaar op 23-jarige leeftijd bij een ongeluk tijdens de hoofdrace van de Formule 2 op Spa-Francorchamps. Hij raakte in de tweede ronde van de baan in het snelle Raidillon-gedeelte van het Belgische circuit.

Correa raakte de auto van de Fransman vervolgens op hoge snelheid vol in de zijkant. Hubert werd nog naar een ziekenhuis overgebracht, maar daar konden artsen niets meer voor hem betekenen.

De 22-jarige Correa brak bij het ongeluk beide benen en raakte geblesseerd aan zijn rug. Hij lag een tijdje in kritieke toestand in het ziekenhuis en werd na drie weken uit zijn kunstmatige coma gehaald.

Juan Manuel Correa maakte in mei zijn comeback. Foto: Getty Images

'Spa zal nooit meer zomaar een race zijn'

Na verschillende operaties keerde Correa dit jaar terug in de Formule 3, waar hij voor ART Grand Prix uitkomt. Vrijdag begint hij in Spa aan zijn vijfde raceweekend van het seizoen. "Er is duidelijk iets speciaals aan Spa na wat er is gebeurd. Het zal nooit meer zomaar een race zijn", liet hij weten.

"Ik denk dat het een goed weekend voor ons zal worden. Ik ben blij met de voorbereidingen die we hebben getroffen en ik voel dat ik goed in vorm ben en er helemaal klaar voor ben."

Correa bezet in het Formule 3-kampioenschap de negentiende plaats. Zijn beste resultaat van dit seizoen was tot dusver de zesde plaats in de eerste race op Circuit Paul Ricard in Frankrijk.