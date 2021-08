De Nederlandse volleybalsters hebben woensdag vertrouwen getankt met een overtuigende zege op Zweden in de laatste groepswedstrijd op het EK. De ploeg van Avital Selinger, die zich al geplaatst had voor de achtste finales, stond geen set af tegen de Scandinaviërs. In de volgende wedstrijd is Duitsland de tegenstander.

Nederland verspeelde in de eerste set aanvankelijk nog een voorsprong van drie punten tegen de nummer 34 van de wereldranglijst en keek zelfs tegen een 18-17-achterstand aan, maar de ploeg van Selinger knokte zich terug en won de eerste set met 21-25.

Ook in de tweede en derde set ging het bepaald niet eenvoudig voor de Nederlandse volleybalsters, maar opnieuw trok de mondiale nummer vier in de slotfase van elke set het punt naar zich toe. Na de 20-25 in de tweede set ging de derde set met 13-25 naar Oranje.

Nederland leed dinsdag tegen grootmacht Turkije nog zijn eerste nederlaag in de groepsfase van het EK. De ploeg van bondscoach Giovanni Guidetti, die Oranje in 2015 nog naar EK-zilver leidde, was met 0-3 te sterk voor Nederland.

De formatie van Selinger won eerder al van Oekraïne (3-0), Finland (3-0) en Roemenië (3-1), waardoor Oranje met twaalf punten als nummer twee in poule D eindigt en de nummer drie van poule B in de achtste finales treft: Duitsland. Die wedstrijd staat zaterdag op het programma.

Het EK, dat in Servië, Bulgarije, Kroatië en Roemenië wordt gehouden, duurt nog tot en met 4 september. Bij de EK's van 2015 en 2017 pakten de Nederlandse volleybalsters zilver. In 1995 werd er voor het laatst goud veroverd door Oranje.