De Belgische 3x3-basketballers hebben gefraudeerd met fictieve toernooien om de Olympische Spelen in Tokio te bereiken. Dat blijkt woensdag uit informatie in handen van De Standaard.

Volgens de Belgische krant zouden de 3x3-basketballers tussen 31 augustus 2019 en 30 oktober 2019 27 toernooien hebben georganiseerd die nooit plaatsgevonden zouden hebben.

Door de fictieve resultaten op de toernooien stegen de Belgen op de wereldranglijst en kwamen ze in aanmerking voor kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen in Tokio.

Twee spelers die volgens de gegevens van de internationale basketbalbond FIBA op veel van die 27 toernooien actief waren, zeggen geen van die wedstrijden te hebben gespeeld. Een van hen, die anoniem wil blijven, erkent wel benaderd te zijn door ploeggenoot Nick Celis, die wordt beschouwd als de bedenker van het plan.

Celis ontkent grootschalige fraude

"Ik ben in 2019 benaderd over die wedstrijden door Nick Celis", aldus de speler. "Ik wist niet wat zijn bedoeling was, maar hij vroeg of hij mijn 3x3-account voor FIBA mocht gebruiken." Celis ontkent de grootschalige fraude en stelt dat de anonieme spelers hem proberen zwart te maken.

De puntentelling voor de wereldranglijst van de 3x3-basketballers is vrij complex. De FIBA kijkt naar de punten van de beste honderd spelers van een land. Het is niet duidelijk hoeveel punten de Belgische basketballers hebben verzameld tijdens de 27 fictieve toernooien, die voornamelijk op openbare pleinen in Antwerpen afgewerkt zouden zijn. De FIBA heeft nog niet gereageerd op de publicatie.

De Belgische 3x3-basketballers verrasten op de Olympische Spelen in Tokio met een vierde plaats. De '3x3 Lions' verloren de strijd om brons van Servië. In de groepsfase was België na overtime nog te sterk voor de Nederlandse 3x3-basketballers: 17-18.