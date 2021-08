Baanwielrenner Tristan Bangma en zijn piloot Patrick Bos hebben Nederland woensdag de eerste gouden medaille bezorgd op de Paralympische Spelen. Het duo was de beste op de 4 kilometer achtervolging.

De blinde Bangma en piloot Bos waren in de finale veel sterker dan het Britse duo Stephen Bate/Adam Duggleby, dat op een ronde achterstand werd gezet. Bate gold als titelverdediger in Tokio.

In de kwalificaties hadden Bangma en Bos al indruk gemaakt door een wereldrecord neer te zetten. Ze doken met een tijd van 3.59,470 als eerste koppel ooit onder de grens van de vier minuten.

Het is voor Bangma de tweede keer dat hij paralympisch goud pakt: vijf jaar geleden in Rio de Janeiro was hij samen met Teun Mulder de beste op de achtervolging over 1 kilometer.

Op de 4 kilometer achtervolging in Tokio deden ook Vincent ter Schure en Timo Fransen mee. Zij werden vijfde. Op de 3 kilometer achtervolging kwamen Alyda Norbruis en Caroline Groot niet in de buurt van een medaille.

Wellicht ook Nederlandse zwemmedaille

Later op dinsdag heeft ook zwemster Chantalle Zijderveld kans op een medaille in Tokio. Zij plaatste zich in de series van de 50 meter vrije slag als derde voor de finale.

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters zorgden op de eerste dag van de Paralympics voor een verrassing door regerend kampioen de Verenigde Staten met 68-58 te verslaan.

Nederland, dat in 2016 brons pakte, maakte het verschil in het laatste kwart. Bij aanvang van dat kwart stond Oranje nog op een 52-50-achterstand.