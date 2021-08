De Nederlandse volleybalsters hebben dinsdag hun eerste nederlaag geleden op het EK. Turkije was in het Roemeense Cluj-Napoca met 3-0 te sterk voor de ploeg van bondscoach Avital Selinger: 21-25, 21-25 en 20-25.

Nederland, net als grootmacht Turkije al zeker van een plek in de knock-outfase, ging voortvarend van start en pakte verrassend een snelle 6-1-voorsprong. Turkije, de nummer vier van de wereld, liet zich daarna van een betere kant zien, knokte zich terug tot 9-9 en legde daarna het kwaliteitsverschil bloot.

Ook in de tweede en derde set waren de eerste punten voor Nederland, maar was het de Turkse ploeg die daarna de overhand kreeg. De ploeg van bondscoach Giovanni Guidetti, die Oranje in 2015 nog naar EK-zilver leidde, gaf weinig meer weg en stelde probleemloos de zege en daarmee ook de groepswinst veilig.

Eerder in de poulefase was Oranje nog te sterk voor Oekraïne (3-0), Finland (3-0) en Roemenië (3-1), goed voor negen punten. Turkije is nog foutloos en kan met vijftien punten uit vijf wedstrijden de eerste plek in groep D niet meer ontgaan.

Nederland sluit de groepsfase woensdag af met een wedstrijd tegen Zweden en mag zich daarna gaan opmaken voor de achtste finales. Daarin treft de ploeg van Selinger een land uit groep B.

Het EK, dat in Servië, Bulgarije, Kroatië en Roemenië wordt gehouden, duurt nog tot en met 4 september. Bij de EK's van 2015 en 2017 pakten de Nederlandse volleybalsters zilver. In 1995 werd er voor het laatst goud veroverd door Oranje.