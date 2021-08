Patrick Kiens is na negen jaar gestopt als de hoofdcoach van de turnsters van de club SV Pax Haarlemmermeer. De man die jarenlang tweevoudig olympiër Eythora Thorsdottir begeleidde, wil voorlopig niet meer werken in het Nederlandse turnen.

"Patrick heeft ons vorige week maandag in een gesprek verteld dat hij afstand neemt van het turnen in Nederland", zegt voorzitter John Nederstigt van SV Pax Haarlemmermeer dinsdag in gesprek met NU.nl. "Hij is er even klaar mee."

Kiens is een van de turncoaches naar wie het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vorig jaar een onderzoek startte vanwege grensoverschrijdend gedrag. De Nederlandse turnbond KNGU stopte de samenwerking met Kiens vorig jaar december al vanwege "een groot verschil van inzicht over de cultuurverandering", maar hij mocht wel blijven coachen bij Pax in Hoofddorp. Daar bereidde hij Thorsdottir voor op de Olympische Spelen in Tokio.

Het ISR sprak Kiens eind juni vrij vanwege een gebrek aan bewijs, maar de KNGU ging tegen die uitspraak in beroep. De coach heeft deze maand besloten dat hij een einde wil maken aan deze zaak en daarom heeft hij een schikking van de turnbond geaccepteerd, bevestigt Nederstigt.

De Pax-voorzitter kent de inhoud van de schikking niet en de KNGU mag er geen uitspraken over doen. Volgens het Noordhollands Dagblad gaat het om een voorwaardelijke schorsing van het lidmaatschap van de turnbond voor de duur van zes maanden, met een proeftijd van twee jaar. Bij het ISR was tegen Kiens een voorwaardelijke schorsing van drie maanden geëist, met een proeftijd van twee jaar.

"Toen de bond met een schikking kwam, heeft Patrick gezegd: ik wil ervan af zijn", aldus Nederstigt, die drie maanden geleden werd aangesteld als voorzitter. "Hij vindt dat trainers te makkelijk en te massaal de zwarte piet toegeschoven hebben gekregen, terwijl bonds- en clubbestuurders een even groot aandeel hebben gehad."

Patrick Kiens was in 2016 bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro als coach van Eythora Thorsdottir. In Tokio mocht hij Thorsdottir niet bijstaan. Patrick Kiens was in 2016 bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro als coach van Eythora Thorsdottir. In Tokio mocht hij Thorsdottir niet bijstaan. Foto: ANP

Thorsdottir blijft bij Pax, geeft studie voorlopig prioriteit

Vorig jaar kwam een stroom van getuigenissen van vooral oud-turnsters los over wangedrag in de sport. De KNGU besloot vanwege de beschuldigingen dat persoonlijke coaches als Vincent Wevers en Kiens niet naar de Spelen in Tokio mochten. Kiens was als coach van de Oostenrijkse Elisa Hämmerle en de Egyptische Mandy Mahoub, die al jaren bij Pax trainen, wel aanwezig in Japan.

Volgens de uitspraak van het ISR hebben zes vrouwen melding gemaakt van grensoverschrijdend gedrag van Kiens, vooral op het mentale vlak. Eén melding ging over het slaan van een turnster. De meldingen betreffen gebeurtenissen van voor 2018. Volgens de aanklager was er geen sprake van een structurele situatie, maar zijn de grenzen in een aantal gevallen overschreden.

Jacky Dollee, die sinds 2017 werkzaam is bij SV Pax Haarlemmermeer en eerder vooral jonge talenten trainde, is aangesteld als de opvolger van Kiens. "Jacky is een jonge trainer met een gezonde en goede visie op het topturnen", aldus Nederstigt. "We hebben het afgelopen vrijdag aan de ouders en turnsters gecommuniceerd. Samen met een een persoonlijke brief van Patrick."

Dollee wordt daarmee ook de coach van Thorsdottir, die in 2016 bij de Olympische Spelen onder leiding van Kiens negende werd in meerkampfinale, het beste resultaat ooit voor een Nederlandse turnster.

De 23-jarige Rotterdamse, die in Tokio naast een finaleplaats greep, doet wel een stapje terug. Ze zal zich de komende maanden vooral focussen op haar studie Performing Arts en minder trainen. "De deur staat altijd wagenwijd open voor Eythora", zegt Nederstigt. "We geven haar als club rustig de tijd, maar als ze weer meer gas wil geven in het turnen, gebeurt dat gewoon bij ons."