De Paralympische Spelen zijn dinsdag officieel begonnen met de openingsceremonie. De Nederlandse ploeg is met veertien atleten vertegenwoordigd tijdens de plechtigheid in het stadion van Tokio.

Naast vlaggendragers Fleur Jong en Jetze Plat betraden ook twaalf Nederlandse atleten het stadion. Namens ons land zijn ook ongeveer achttien stafleden van de partij.

Net als bij de openings- en sluitingsceremonie van de Olympische Spelen is er geen publiek aanwezig. Wel zit een aantal officials op de tribune in Tokio, onder wie IOC-voorzitter Thomas Bach. De paralympische vlam is nog niet aangestoken; de ceremonie is nog bezig.

De Nederlandse ploeg doet met 73 atleten mee aan de Paralympics, die zelf de keuze maakten of ze bij de openingsceremonie wilden zijn. De sportprestaties waren daarbij de belangrijkste afweging.

"De angst voor corona speelt daarbij niet eens een grote rol, want we hebben bij de Olympische Spelen gezien dat de ceremonies heel goed en veilig georganiseerd worden", zei chef de mission Esther Vergeer er in de aanloop naar de ceremonie over.

Er was veel ruimte voor dans en cultuur tijdens de openingsceremonie. Er was veel ruimte voor dans en cultuur tijdens de openingsceremonie. Foto: Getty Images

Vergeer wilde geen voorspelling doen

De Nederlandse paralympische ploeg in Tokio bestaat uit 42 vrouwen en 31 mannen. Van hen zijn 33 sporters er voor het eerst bij op het evenement en zijn 34 atleten al in het bezit van een paralympische medaille.

Vergeer wilde maandag geen voorspelling doen over het aantal medailles dat Nederland gaat halen. "Ik vind het niet relevant. Als je hier staat, dan hoor je hier te staan en maak je kans op een medaille", zei ze.

De Paralympische Spelen duren tot en met volgende week zondag.