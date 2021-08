Er is een reële kans dat Rico Verhoeven in 2023 een punt achter zijn loopbaan als kickbokser zet. De wereldkampioen in het zwaargewicht bij GLORY vindt dat het langzamerhand tijd wordt voor andere dingen.

Verhoeven heeft de kampioensgordel sinds 2013 in bezit en verdedigde zijn titel al negen keer met succes. Maandagavond werd bekend dat Alistair Overeem, die onlangs bij GLORY tekende, op 23 oktober zijn volgende tegenstander is.

"Het is mijn ambitie om de tien jaar vol te maken. Dat zou voor mij de cirkel rondmaken. Ik ben echt al bezig met de uitloop. Ik kan het licht aan het einde van de tunnel al wel zien", zei Verhoeven toen hij in de talkshow Humberto werd gevraagd naar een naderend afscheid.

"Ik voel het oprecht zo. Ik merk dat het kickboksen zó veel uit me haalt. Het heeft invloed op mijn privéleven en de kinderen. Ik mis dingen, omdat mijn leven is gewijd aan dat wat ik doe."

Rico Verhoeven vocht begin dit jaar voor het laatst. Hij won toen van Hesdy Gerges en Tarik Khbabez bij een toernooi in Rotterdam Ahoy. Foto: ANP

'Ben blij dat ik weer kan doen wat ik graag doe'

De 32-jarige Verhoeven kijkt uit naar de confrontatie met de negen jaar oudere Overeem. Het titelgevecht wordt gehouden in het GelreDome in Arnhem en is toegankelijk voor zo'n 27.000 mensen.

"Ik ben blij dat ik weer kan doen wat ik graag doe. Begin dit jaar mochten we ook een toernooi vechten, maar dat was zonder publiek en mijn titel stond er niet op het spel", aldus de wereldkampioen, die de ontmoeting met Overeem benadert als iedere andere partij.

"Deze man gaat weer proberen alles van mij af te pakken waar ik zo hard voor gewerkt heb. Dat houdt me scherp en gedreven. In mijn hoofd is hij niet normaal goed, dan kan het alleen maar meevallen."