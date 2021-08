Rico Verhoeven verdedigt op 23 oktober voor de tiende keer zijn wereldtitel. De 32-jarige kickbokser neemt het in GelreDome in Arnhem op tegen Alistair Overeem, meldt organisator GLORY maandag.

De 32-jarige Verhoeven is al sinds juni 2014 in het bezit van de wereldtitel in de zwaarste gewichtsklasse van het kickboksen. Hij won toen in Californië van Daniel Ghita, om vervolgens negenmaal met succes zijn troon te verdedigen.

De 41-jarige Overeem, geboren in Engeland maar uitkomend voor Nederland, tekende onlangs een contract bij GLORY na een avontuur bij de MMA (Mixed Martial Arts).

Overeem, zoon van een Nederlandse moeder en vader uit Jamaica, boekte als kickbokser overwinningen op onder anderen Peter Aerts, Gokhan Saki, Tyrone Spong en Badr Hari. In MMA versloeg hij onder anderen Brock Lesnar, Junior Dos Santos, Fabricio Werdum en Andrei Arlovski. In 2010 won hij de K-1 in Japan.

Verhoeven kwam in januari voor het laatst in actie. Hij won in het Rotterdamse Ahoy een toernooi door Hesdy Gerges en Tarik Khbabez overtuigend te verslaan.

Bij het gevecht in GelreDome is publiek welkom. Volgens GLORY mogen er 27.000 mensen naar binnen.