Jetze Plat staat bij de Paralympische Spelen in Tokio voor een zware missie. Hij wil in vier dagen tijd drie keer paralympisch goud veroveren en is vol vertrouwen dat hij dat doel zal behalen.

"Het is zeker niet onmogelijk. Ik sta er goed voor", zegt de dertigjarige atleet, die achtereenvolgens de triatlon, de tijdrit in het handbiken en de wegrace in het handbiken afwerkt. Hij is op al die onderdelen wereldkampioen.

"Maar ik heb nog niet alles gewonnen. Ik verdedig in Tokio mijn paralympische titel op de triatlon, maar goud bij het handbiken staat hoog op de prioriteitenlijst. Ik ben als kleine jongen begonnen op de handbike en was in 2008 toeschouwer bij de Paralympics in Peking. Daar is de droom ontstaan om de beste handbiker van de wereld te worden."

Plat, geboren met twee onvolgroeide benen, geeft toe dat drie medaille-evenementen in vier dagen tijd een fysieke uitdaging is. "Zaak is in topvorm aan de start te verschijnen, dat bevordert een goed herstel", zegt hij.

"Verder heb ik samen met mijn begeleidingsteam een goed plan opgesteld, zodat ik na iedere race meteen de knop kan omzetten en het lichaam optimaal kan laten herstellen."

Jetze Plat werd vijf jaar geleden in Rio de Janeiro paralympisch kampioen op de triatlon. Jetze Plat werd vijf jaar geleden in Rio de Janeiro paralympisch kampioen op de triatlon. Foto: AFP

'Training op balkon beviel beter dan in klimaatkamer'

Voorbereidend werk heeft Plat naar eigen zeggen voldoende verricht. Zo heeft hij in zogenaamde klimaatkamers getraind om alvast te wennen aan de hitte van Tokio. "Ik ben maandag aangekomen in Tokio en heb pas één training op mijn balkon kunnen doen, maar dat beviel me al beter dan in een klimaatkamer", zegt hij.

"Ik sta er goed voor en voel ook weinig druk. Ik zal straks heel hard gaan en weet zeker dat als ik pijn in mijn armen heb, mijn concurrenten dat zeker ook hebben."

Dinsdag draagt Plat samen met para-atlete Fleur Jong de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie. "Dat is eervol en supermooi", aldus de gevierde triatleet en handbiker.

Plat begint zijn paralympische missie op zondag met de triatlon.