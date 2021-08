Eva de Goede, Frédérique Matla en Maria Verschoor zijn in de race voor de titel hockeyster van het jaar, zo heeft de internationale hockeyfederatie FIH maandag bekendgemaakt.

De drie vrouwen veroverden begin deze maand met Nederland de olympische titel in Tokio door Argentinië in de finale met 3-1 te verslaan. Het was de vierde keer dat de hockeysters goud pakten op de Spelen. Voor De Goede was het al haar derde olympische titel.

De Goede, Matla en Verschoor krijgen bij de verkiezing van de FIH concurrentie van de Argentijnse speelsters Agustina Albertario en Agustina Gorzelany en Gurjit Kaur uit India. In de verkiezing hockeyer van het jaar zijn geen Nederlanders genomineerd.

Naast de drie speelsters van Oranje is bondscoach Alyson Annan genomineerd voor de titel coach van het jaar. Ze neemt het op tegen onder anderen Sjoerd Marijne. De Nederlandse trainer bereikte met de hockeysters uit India de halve finales.

Vanaf maandag kan er online op de genomineerden gestemd worden. De stemming sluit op 15 september. Eind september of begin oktober worden de winnaars bekendgemaakt.

De stemmen van de nationale bonden, vertegenwoordigd door de aanvoerders en coaches, tellen voor 50 procent. Een kwart van de stemmen komt van de fans en spelers en nog een kwart van de media.