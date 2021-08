De Nederlandse volleybalsters hebben zich geplaatst voor de achtste finales van het EK. De ploeg van bondscoach Avital Selinger was zondag in de groepsfase met 3-1 (25-12, 25-27, 25-17 en 25-14) te sterk voor Roemenië.

Oranje nam in de eerste set meteen een voorsprong en bouwde die in het vervolg steeds verder uit. In het tweede bedrijf bood Roemenië, de nummer 44 van de wereld, een stuk meer weerstand en boog het een achterstand van 10-15 om in setwinst.

Nederland raakte hierdoor niet van slag en trok de derde set relatief eenvoudig naar zich toe. In het vierde bedrijf sloeg de mondiale nummer acht vrij snel een gat en werd de overwinning niet meer uit handen gegeven.

Eerder deze week won de formatie van Selinger ook al van Oekraïne (3-0) en Finland (3-0), waardoor zij op negen punten staat en niet meer ingehaald kan worden door nummer vijf Finland. De eerste vier in de poule gaan door naar de achtste finales, waarvan ook Turkije al zeker is.

Nederland speelt in de groepsfase nog tegen Turkije (dinsdag) en Zweden (woensdag). Ook die wedstrijden worden in het Roemeense Cluj-Napoca gespeeld. In de achtste finales wordt in het Bulgaarse Plovdiv een land uit groep B de tegenstander. Polen is in die poule als enige al zeker van een plek bij de laatste zestien.

Het EK vindt plaats in Servië, Bulgarije, Kroatië en Roemenië. De finale wordt op 4 september in Belgrado gespeeld.