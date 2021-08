Robin Frijns heeft zondag met Team WRT op bizarre wijze de zege gepakt in de LMP2-klasse bij de 24 uur van Le Mans. De Limburger nam met nog één minuut te gaan de eerste plek over toen de leidende auto stilviel. Racing Team Nederland eindigde knap als tweede in de LMP2 Pro/Am-klasse en in het algemeen klassement pakte Toyota voor het vierde jaar op rij de zege.

Frijns reed een groot gedeelte van de fameuze race aan de leiding, maar leek genoegen te moeten nemen met een tweede plek toen hij met nog vijftig minuten te gaan werd ingehaald door de tweede auto van Team WRT. Het Belgische team viel in de slotronde echter stil, waardoor Frijns de leiding overnam.

Daarmee was Frijns overigens nog niet zeker van de zege. Hij stond in de slotronde flink onder druk van Team Jota, dat aantrad met onder anderen voormalig Formule 1-coureur Stoffel Vandoorne. Frijns kwam uiteindelijk met slechts zeven tienden voorsprong als eerste over de finish.

De dertigjarige Frijns debuteerde dit weekend in de 24 uur van Le Mans. Hij eindigde een week geleden als vijfde in het Formule E-kampioenschap, dat werd gewonnen door zijn landgenoot Nyck de Vries.

Racing Team Nederland eindigde knap als tweede in de LMP2 Pro/AM-klasse in de 24 uur van Le Mans. Foto: Pro Shots

Racing Team Nederland knap tweede in LMP2 Pro/AM

In de LMP2 Pro/Am-klasse reed Job van Uitert met Racing Team Nederland bij het ingaan van het laatste uur op de derde plek. Van Uitert slaagde er in het laatste kwartier in om nog een positie te winnen en kwam als tweede over de finish. De auto van de Nederlandse formatie werd ook bestuurd door Giedo van der Garde en Frits van Eerd.

Teams in de LMP2 Pro/Am-klasse moeten gebruikmaken van een zogeheten bronzen rijder, een niet-professionele coureur. Bij Racing Team Nederland heeft Van Eerd een bronzen status.

Met Nicky Catsburg eindigde er in de LM Gte Pro-klasse nog een Nederlander op het podium in Le Mans. Namens Corvette Racing eindigde hij als tweede.

In het algemeen klassement pakte Toyota voor het vierde jaar op rij de zege. De winnende Hypercar werd bestuurd door de Brit Mike Conway, de Argentijn José María López en voormalig Formule 1-coureur Kamui Kobayashi uit Japan.

Deze editie van 'Le Mans' was het laatste jaar waarin Toyota als enige autofabrikant uitkwam in de hoogste klasse. Volgend jaar komt Peugeot daar bij. In 2023 volgen Ferrari, Audi, Porsche, BMW en Honda.