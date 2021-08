Een mogelijk racistisch incident tijdens de competitiewedstrijd tussen HCC uit Den Haag en VOC uit Rotterdam houdt de Nederlandse cricketwereld momenteel flink bezig. VOC besloot zondag niet in Den Haag te verschijnen vanwege de gespannen situatie.

De beroepscommissie van de Nederlandse cricketbond KNCB oordeelde dat het op 15 augustus gestaakte duel moest worden overgespeeld. Daar had VOC echter geen trek in.

"Wij zien dat de emoties over en weer zo hoog zijn opgelopen dat een dergelijke beladen wedstrijd op korte termijn onverstandig lijkt. Het risico van verdere escalatie achten wij groot en dat verdient de cricketsport in Nederland niet. VOC ondersteunt de Spirit of Cricket en wijst iedere inbreuk daarop af. In dat kader heeft VOC met pijn in het crickethart besloten om niet aan te treden tegen HCC", meldt VOC op zijn site.

Het duel in Den Haag werd volgens de KNCB gestaakt vanwege een "als racistisch opgevatte opmerking van een van de spelers van VOC tegen een speler van HCC. Naar aanleiding hiervan besloten de spelers van HCC van het veld te stappen." Volgens het AD zou het gaan om een scheldwoord richting de Indiase wicketkeeper van HCC.

De KNCB kende na een onderzoek de punten van het gestaakte duel reglementair toe aan VOC, waardoor de Rotterdammers zeker waren van een plaats in de play-offs. De beroepscommissie, die door HCC werd ingeschakeld, besliste echter dat het duel moest worden overgespeeld.

'We accepteren dat HCC wedstrijd waarschijnlijk wint'

De VOC-speler die de gewraakte opmerking had gemaakt, is tot de behandeling van de zaak bij de tuchtcommissie van de KNCB niet speelgerechtigd. De clubleiding leeft met hem mee.

"Onze speler is, nog vóór enige procedure met hoor en wederhoor, enorm beschadigd door publieke aantijgingen en veroordelingen. Wij zien dat hij daar erg door is geraakt. Als club en als elftal zijn wij solidair met hem, hoezeer wij de gang van zaken ook betreuren."

"Het waarschijnlijke gevolg dat HCC als winnaar van de opnieuw geplande wedstrijd zal worden aangewezen, accepteren wij. Bovendien hopen wij van harte dat dit zal bijdragen aan een positief einde van het cricketseizoen."

HCC verwijst vooralsnog naar de publicaties van de KNCB over deze zaak.