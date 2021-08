Elaine Thompson-Herah heeft zaterdagavond bij de Diamond League-wedstrijd in het Amerikaanse Eugene grote indruk gemaakt door de tweede tijd ooit te lopen op de 100 meter.

De 29-jarige Thompson-Herah noteerde op de kortste afstand een persoonlijk record van 10,54. Daarmee zat ze maar net boven het 33 jaar oude wereldrecord van wijlen Florence Griffith-Joyner. De Amerikaanse liep op 16 juli 1988 een tijd van 10,49.

Op de Olympische Spelen in Tokio brak Thompson-Herah al het olympisch record op de 100 meter, dat eveneens sinds 1988 op naam stond van Griffith-Joyner (10,62). De Jamaicaanse pakte in de Japanse hoofdstad het goud in 10,61.

In Eugene was haar voorsprong op de rest nog groter. Shelly-Ann Fraser-Pryce werd tweede in 10,73 en was daarmee iets sneller dan op de Spelen. Shericka Jackson zorgde met een tijd van 10,76 voor een compleet Jamaicaans podium, wat op de Spelen ook al het geval was.

"Het is geweldig om vlak na de Spelen nog een persoonlijk record te vestigen", zei Thompson-Herah na haar historische race. "Dit betekent veel voor me, want ik zie het als mijn taak om de volgende generatie te inspireren. Het wereldrecord is niet ver weg meer, want ik heb al eens 10,5 gelopen en ik heb nog veel meer in me."

Thompson-Herah hoort al jaren bij de wereldtoppers op de 100 en 200 meter. Bij de Olympische Spelen in Tokio prolongeerde ze op beide afstanden haar titel. Op de wereldkampioenschappen pakte Thompson-Herah overigens nog nooit goud op de 100 meter.