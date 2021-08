Manny Pacquiao heeft zondag zijn eerste bokswedstrijd in ruim twee jaar niet weten te winnen. De Filipijnse legende verloor in Las Vegas van Yordenis Ugás in de strijd om de wereldtitel in het weltergewicht.

De 35-jarige Ugás kwam niet erg in de problemen tegen de zeven jaar oudere Pacquiao en werd door de jury unaniem tot winnaar uitgeroepen: 115-113, 116-112 en 116-112. De Cubaan behoudt daardoor zijn titel bij boksbond WBA.

De laatste keer dat Pacquiao in actie kwam, was in juli 2019. 'Pacman' versloeg toen de Amerikaan Keith Thurman en veroverde daarmee de wereldtitel in het weltergewicht, maar die moest hij in januari van dit jaar vanwege inactiviteit afstaan.

Pacquiao, die nu op 62 overwinningen, 8 nederlagen en 2 remises staat, behoort tot de beste en succesvolste boksers aller tijden. Hij is de enige die in acht verschillende gewichtsklassen wereldtitels pakte. Tijdens zijn afwezigheid hield Pacquaio zich voornamelijk bezig met zijn rol als senator in de Filipijnse politiek.

Na zijn nederlaag tegen Ugás hield Pacquiao in het midden of hij nog verder wil als bokser. "Ik weet het nog niet. Nu ga ik eerst relaxen en dan zal ik binnenkort een besluit nemen. Ik had het moeilijk in de ring en kon me moeilijk aanpassen. Het spijt me dat ik heb verloren, maar ik deed mijn best."

Aanvankelijk zou Pacquiao het bij zijn rentree opnemen tegen Errol Spence Jr, maar de Amerikaan kampte met een scheurtje in het netvlies van zijn linkeroog en trok zich terug. Spence Jr. is de wereldkampioen bij de bonden WBC en IBF en won tot dusver al zijn 27 wedstrijden.