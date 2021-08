Rinus van Kalmthout is er in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) niet in geslaagd de finish te halen in de IndyCar-race in Madison, Illinois. De Nederlander viel na 65 van de 260 ronden uit op de World Wide Technology Raceway.

De twintigjarige Van Kalmthout begon de race door een teleurstellende kwalificatie vanuit de achterhoede. De Hoofddorper wist in rap tempo veel plekken te winnen en lag na vijftig rondes al op de tiende plek, maar bij de herstart na een crash van teamgenoot Ed Carpenter ging het mis.

In de drukte raakte Van Kalmthout de auto van de Nieuw-Zeelander Scott Dixon, die daardoor op de Spanjaard Álex Palou botste. Het drietal belandde in de muur en kon de race niet meer vervolgen. De zege ging naar de Amerikaan Josef Newgarden.

"Het is balen dat ik voortijdig moest uitstappen, want het ging heel goed", aldus 'VeeKay'. "De sfeer op de baan was gespannen. Voor de herstarts was er sprake van een accordeoneffect, waarbij het veld enorm uit elkaar werd getrokken en vervolgens weer te dicht bij elkaar kwam. Dit leverde een aantal incidenten op. Helaas raakte ik betrokken bij een van die incidenten."

Van Kalmthout hoopt dat gifbeker leeg is

Het wil de laatste tijd nog niet vlotten voor Van Kalmthout, die vorige week in Indianapolis na een touché in de achterhoede finishte. Een week daarvoor in Nashville belandde 'VeeKay' na een kettingbotsing in de bandenstapel.



"Ik hoop dat de gifbeker nu leeg is. Ik ga de komende drie weken keihard trainen, om optimaal voorbereid aan de start van de laatste drie races te verschijnen", aldus Van Kalmthout, die in het algemeen klassement de elfde plek bezet.

De IndyCar Series worden volgende maand afgesloten met drie races aan de westkust van de Verenigde Staten. Na de Grand Prix van Portland (12 september) wordt er geracet in Laguna Seca (19 september) en Long Beach (26 september).