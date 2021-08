Liemarvin Bonevacia heeft zaterdag zijn eigen Nederlands record op de 400 meter aangescherpt. De atleet klokte op de Citius Meeting in Bern een tijd van 44,48 seconden.

Daarmee was Bonevacia veertien honderdsten sneller dan zijn oude record. Dat liep hij ruim twee weken geleden in de halve finale van de Olympische Spelen in Tokio.

Bonevacia schreef de 400 meter in Bern op zijn naam. De Poolse nummer twee Kajetan Duszynski gaf bijna een halve seconde toe.

Op de Spelen vormde de halve finale het eindstation voor Bonevacia. De 32-jarige Curaçaoënaar pakte wel verrassend zilver met de Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter.