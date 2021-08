Het is tweevoudig olympisch kampioene Sifan Hassan zaterdag niet gelukt om het wereldrecord op de 5.000 meter op haar naam te schrijven. Wel eindigde de Nederlandse atlete bij de Prefontaine Classic in Eugene, een wedstrijd die deel uitmaakt van de Diamond League, als eerste.

Hassan kwam in de Amerikaanse staat Oregon tot een tijd van 14.27,89. Het wereldrecord is in het bezit van Letesenbet Gidey uit Ethiopië, die bijna een jaar geleden 14.06,62 liep in Valencia.

"In de laatste twee ronden wist ik dat ik het wereldrecord niet zou verbeteren", zei Hassan, die haar eerste race liep sinds haar glorieuze deelname aan de Olympische Spelen in Tokio.

"Ik wilde hier gewoon sterk eindigen en hard rennen. Ik heb twee hele zware weken gehad op de Olympische Spelen, alle emotie met de media en de stress. Ik ben in vorm, maar ik ben gewoon moe. Ik ben niet fris."

De Ethiopische Senbere Teferi werd op gepaste afstand van Hassan tweede in een tijd van 14.42,25. Haar landgenote Fantu Worku klokte 14.42.85 en kwam als derde over de streep.

Sifan Hassan kon ondanks haar mislukte wereldrecordpoging lachen in Eugene. Sifan Hassan kon ondanks haar mislukte wereldrecordpoging lachen in Eugene. Foto: Getty Images

Hassan was even in bezit van wereldrecord 10.000 meter

Begin juni liep Hassan bij de FBK Games in Hengelo op de 10.000 meter wél een wereldrecord. De mondiale toptijd van de geboren Ethiopische werd twee dagen later echter al verbeterd, eveneens door Gidey (29.01,03 om 29.06,82).

Op de Spelen in Tokio maakte Hassan eerder deze maand grote indruk. De Nederlandse pakte olympisch goud op de 5.000 en 10.000 meter en veroverde brons op de 1.500 meter. Haar winnende tijd op de 5.000 meter was toen 14.36,79.

Na haar unieke trilogie in Tokio liet Hassan weten dat ze zich in de aanloop naar de Spelen van 2024 in Parijs wil gaan toeleggen op de marathon. "Ik houd van de pijn van een lange afstand", zei ze toen. "Een marathon is niet alleen talent, maar ook hard werken."