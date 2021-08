Maverick Viñales vertrekt per direct bij het MotoGP-team van Yamaha. De 26-jarige Spanjaard leefde al in onmin met zijn werkgever en zou na dit seizoen al de overstap maken naar Aprilia.

De ruzie tussen Viñales en Yamaha, die eind juni al overeenkwamen om na dit seizoen afscheid van elkaar te nemen, laaide eerder deze maand op bij de Grand Prix van Stiermarken. De coureur negeerde tijdens die race teamorders en riskeerde daarmee een opgeblazen motor.

Naar aanleiding van dat incident werd Viñales door Yamaha geschorst voor de race van afgelopen zondag, die eveneens op de Red Bull Ring werd verreden. Maandag werd bekend dat de Spanjaard vanaf volgend seizoen voor Aprilia racet.

"Vanwege de recente gebeurtenissen in de GP van Stiermarken en na overdenkingen van beide partijen is besloten om per direct uit elkaar te gaan", meldt het team van Yamaha vrijdag in een korte verklaring.

Viñales behoort al jaren tot de beste coureurs in de MotoGP. In 2017 en 2019 eindigde hij als derde in de strijd om de wereldtitel. Dit seizoen begon hij sterk door de Grand Prix van Qatar te winnen. Hij stond zesde in de WK-stand.

Er staan dit MotoGP-seizoen nog zeven raceweekenden op het programma, waarvan de eerste volgende week in Groot-Brittannië is.