De Nederlandse volleybalsters zijn donderdag goed begonnen aan het EK. De ploeg van bondscoach Avital Selinger was in de eerste groepswedstrijd met 3-0 (25-17, 25-12 en 25-22) te sterk voor Oekraïne.

Oranje begon uitstekend aan de wedstrijd in het Roemeense Cluj-Napoca en nam een 8-1-voorsprong. Oekraïne kwam nog iets terug, maar wist die achterstand niet meer weg te werken.

Ook in het tweede bedrijf kwam Nederland al snel op een grote voorsprong: 8-2. Die bouwde de formatie van Selinger in het vervolg steeds verder uit.

In de derde set bood Oekraïne, de nummer 36 van de wereld, wat meer tegenstand en stond het zelfs even met 8-7 voor. Daarna stelde Oranje orde op zaken en trok de mondiale nummer acht de overwinning over de streep.

Nederland vervolgt het EK vrijdag tegen Finland. Daarna wordt nog gespeeld tegen Roemenië (zondag), Turkije (dinsdag) en Zweden (woensdag). De nummers een tot en met vier in de poule gaan door naar de achtste finales.

Het EK in Bulgarije, Kroatië, Roemenië en Servië is woensdag begonnen. Nederland, dat bij het vorige EK in 2019 de kwartfinales haalde, speelt alle groepswedstrijden in de Roemeense stad Cluj-Napoca. De finale wordt op 4 september in Belgrado gespeeld.