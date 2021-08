Atlete Krystsina Tsimanouskaya uit Belarus, die tijdens de Olympische Spelen in Tokio wegens kritiek uit de olympische ploeg werd gezet en werd opgevangen in Polen, wil graag voor dat land uitkomen in de atletiek.

In een interview met de televisiezender RBC zegt de hardloopster dat het drie jaar kan duren voordat ze voor een ander land dan Belarus in actie kan komen, maar ze zei dat ze hoopt dat haar aanvraag snel wordt behandeld.

"Ik heb besloten om in Polen te blijven. We gaan er nu voor proberen te zorgen dat ik uit mag komen voor de Poolse nationale ploeg. Ik ga niet terug naar Belarus", aldus de 24-jarige Tsimanouskaya.

De atlete liet tijdens de Spelen weten dat ze uit de olympische ploeg was gezet nadat ze openlijk kritiek had geleverd op haar "incompetente en nalatige coaches". Op de luchthaven, juist op het moment dat ze zou worden teruggestuurd naar Minsk, riep ze de hulp van de politie en het IOC in.

De instanties voorkwamen dat Tsimanouskaya werd teruggestuurd. Ze kreeg in de Poolse ambassade in Tokio om humanitaire redenen een visum. Ook andere landen boden aan de atlete te helpen.

Lukashenko ontkende betrokkenheid

Het incident vestigt opnieuw de aandacht op Belarus. De overheid treedt daar hard op tegen mensen met afwijkende meningen sinds een golf van protest het land opschudde na de verkiezingen van vorig jaar.

Volgens de oppositie is er toen fraude gepleegd om president Alexander Lukashenko aan de macht te houden.

Lukashenko ontkende anderhalve week geleden dat hij iets te maken heeft met het bedreigen van Tsimanouskaya en met de dood van activist Vitaly Shishov, die onlangs onder verdachte omstandigheden dood werd gevonden in een park in de Oekraïense hoofdstad Kiev.