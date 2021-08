De Dam tot Damloop gaat voor het tweede jaar op rij niet door, zo heeft sportorganisatie Le Champion woensdag bekendgemaakt. Het evenement zou op 18 en 19 september plaatsvinden.

Aanleiding voor het besluit zijn de actueelste coronamaatregelen van het kabinet, waarbij de anderhalvemeterregel in elk geval tot 20 september van kracht blijft.

"Het is behoorlijk wrang dat het kabinet in elk geval tot 20 september vasthoudt aan de anderhalvemeterregel, terwijl deze sportevenementen in de buitenlucht gepland staan voor 18 en 19 september", aldus Ron van der Jagt, algemeen directeur van de organisatie.

Met 45.000 deelnemers is de Dam tot Damloop, die over 10 Engelse mijl van Amsterdam naar Zaandam trekt, een grootschalig evenement. Het doorgaans massaal aanwezige publiek langs het parcours maakt het voor de veiligheidsdiensten niet mogelijk de anderhalvemeterregel te handhaven.

Van der Jagt betreurt het besluit: "Wij willen niets liever dan deze mooie evenementen organiseren. Wij zijn een sportorganisatie, met een maatschappelijke missie en hebben maar één doel: zo veel mogelijk mensen in beweging brengen. Wij houden niet van stilstand."

Door de coronamaatregelen kon het evenement vorig jaar ook niet doorgaan. De startbewijzen van de tot nu toe ingeschreven deelnemers worden doorgezet naar de volgende edities op zaterdag 17 en zondag 18 september 2022.