Mercedes is na volgend jaar niet meer actief in de Formule E. De Duitse renstal heeft drie dagen nadat Nyck de Vries met Mercedes de wereldtitel veroverde aangekondigd te stoppen met het project in de elektrische raceklasse.

Als reden voor het vertrek geeft Mercedes aan dat het zich meer gaat focussen op Formule 1. "De Formule E is voor ons een mooi uithangbord geweest om te laten zien waar Mercedes voor staat", aldus Mercedes-topman Markus Schäfer woensdag.

"Ook in de toekomst zullen we technologische vooruitgang blijven stimuleren, met name als het gaat om elektrisch aangedreven auto's. Daarbij focussen we ons op Formule 1. Hier kunnen we onze technologie het beste testen in de meest intense competitie ter wereld."

Mercedes is volgend jaar voor het derde achtereenvolgende seizoen actief in de Formule E. Naast De Vries was ook voormalig Formule 1-coureur Stoffel Vandoorne de afgelopen twee jaar rijder bij het team. Het is nog onduidelijk of beide coureurs ook in 2022 in actie zullen komen voor Mercedes.

De 26-jarige De Vries stelde zondag in Berlijn de wereldtitel in de elektrische raceklasse veilig. Mede dankzij zijn sterke optreden afgelopen seizoen in de Formule E werd hij in Britse media gelinkt aan een Formule 1-stoeltje voor het team van Williams.

Mercedes is niet het eerste grote merk dat verdwijnt uit de Formule E. Eerder maakten Audi en BMW ook al bekend na dit seizoen te stoppen met de elektrische raceklasse.