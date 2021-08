Speerwerpster Maria Andrejczyk heeft een prachtig gebaar gemaakt naar een acht maanden oude baby. De Poolse heeft haar zilveren medaille van de Olympische Spelen in Tokio geveild om een hartoperatie voor het kind te financieren.

De 25-jarige Andrejczyk wilde iemand helpen na haar prestatie in Tokio en stuitte in haar zoektocht als eerste op de inzamelingsactie voor Miloszek. De baby moet een kostbare hartoperatie ondergaan in een ziekenhuis in het Amerikaanse Stanford.

Voor de operatie van Miloszek is 1,5 miljoen Poolse zloty (ruim 328.000 euro) nodig. Andrejczyk hoopte dat de veiling van haar medaille de helft van dat bedrag zou opleveren.

De Poolse supermarktketen Zabka overtrof de verwachtingen van de atlete en had meer dan 164.000 euro over voor het eremetaal. Het is onbekend hoeveel het bedrijf exact heeft betaald. Zabka prees het "prachtige en buitengewoon nobele gebaar" van Andrejczyk en besloot de medaille terug te geven.

Inmiddels is bijna 90 procent van het benodigde bedrag voor de operatie gedoneerd. Dinsdagochtend was er al meer dan 293.000 euro binnen.

Andrejczyk, die zelf herstelde van botkanker na een diagnose in 2018, wierp haar speer in Tokio naar een afstand van 64,61 meter. Ze moest alleen in de Chinese Liu Shiying (66,34 meter) haar meerdere erkennen.