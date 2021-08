Sifan Hassan komt vrijdagavond (lokale tijd) voor het eerst sinds de Olympische Spelen in actie. De tweevoudig olympisch kampioene hoopt bij de Prefontaine Classic in het Amerikaanse Eugene het wereldrecord op de 5.000 meter te verbeteren, laat ze weten op Instagram.

De 28-jarige Hassan veroverde op de Spelen in Tokio goud op de 5.000 meter in een tijd van 14.36,79. Dat is ruim boven haar persoonlijk record van 14.22,12, al lag het algehele tempo in de olympische finale niet heel hoog. Het wereldrecord staat sinds oktober 2020 op naam van de Ethiopische Letesenbet Gidey: 14.06,62.

Naast haar gouden plak op de 5.000 meter veroverde Hassan de olympische titel op de 10.000 meter en pakte ze in Tokio brons op de 1.500 meter. Het was voor het eerst dat een atleet die drie afstanden op één Olympische Spelen combineerde.

Door haar prestaties in de Japanse hoofdstad kreeg Hassan de eer om tijdens de sluitingsceremonie de Nederlandse vlag te dragen. Twee weken later komt ze dus alweer in actie bij de wedstrijd in Eugene, die deel uitmaakt van de Diamond League.

Hassan, de regerend wereldkampioene op de 1.500 en 10.000 meter, brak begin juni bij de FBK Games nog het wereldrecord op de langste afstand. De mondiale toptijd van de geboren Ethiopische werd twee dagen later echter al verbeterd door Gidey (29.01,03 om 29.06,82).

De Diamond League-wedstrijden in Eugene worden vrijdag en zaterdag gehouden. Het programma, met ook de 5.000 meter, begint zaterdag om 5.00 uur (Nederlandse tijd).