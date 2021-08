Maverick Viñales rijdt vanaf komend seizoen bij Aprilia. De Spaanse motorcoureur leeft in onmin met zijn huidige team Yamaha.

Yamaha schorste Viñales voor de Grand Prix van Oostenrijk van afgelopen weekend. De 26-jarige coureur had tijdens de GP van Stiermarken teamorders genegeerd en riskeerde zo zijn motor op te blazen.

Na afloop van de TT van Assen was al bekendgemaakt dat Viñales aan het einde van dit jaar zou vertrekken bij Yamaha. Het is nog onduidelijk of hij dit jaar nog voor het Japanse team zal uitkomen.

De negenvoudig racewinnaar werd in 2017 door Yamaha weggeplukt bij Suzuki. Viñales eindigde sindsdien tweemaal als derde in de WK-stand van de MotoGP. Momenteel bezet hij de zevende plaats in de stand.

Aprilia wil doorgroeien met komst Viñales

Aprilia is een van de kleinere teams in de MotoGP en ziet de komst van Viñales als een mooie stap voorwaarts. "We zijn extreem gelukkig met de komst van Viñales, een coureur van topniveau en een van de grootste talenten in deze categorie", zegt Massimo Rivola, CEO van Aprilia.

"Ons project wordt nu verrijkt door de waarde die Maverick meebrengt. Met onze nieuwe motor weten we ons steeds beter tussen de hoofdrolspelers te mengen. We willen de overstap naar een fabrieksteam maken", zegt de baas van het Italiaanse team.

Aprilia maakte in 2015 zijn terugkeer op het hoogste niveau. Momenteel rijden de Spanjaard Aleix Espargaró en de Italiaan Lorenzo Savadori voor het team. Zij staan respectievelijk 9e en 24e in de WK-stand.