Nyck de Vries is dolgelukkig met zijn wereldtitel in de Formule E. De Mercedes-rijder had zondag in Berlijn voldoende aan een achtste plaats om zijn eindzege veilig te stellen, die hem veel doet.

"Ik heb hier bijna geen woorden voor. Deze titel maakt me heel emotioneel", zei de 26-jarige De Vries, de eerste Nederlandse Formule E-kampioen, in een eerste reactie na de beslissende race op luchthaven Tempelhof.

De slotrace van het seizoen kende een bijzonder verloop. De Vries begon als klassementsleider vanaf de dertiende plek en zag de nummers twee, drie en vier van de WK-stand uitvallen.

"Het was een zwaar seizoen met hoogte- en dieptepunten. Alles kwam aan op deze race. We hadden het geluk aan onze zijde met alles wat er gebeurde", aldus De Vries, die vond dat hij zijn titel niet cadeau kreeg.

"We reden geweldig en onze snelheid was goed, maar ik wist ook dat er op me gejaagd werd. Niemand hield zich in. Ik wilde mijn titel veiligstellen en dat is gelukt."

De Vries, die onlangs in Britse media werd gelinkt aan een stap naar het Formule 1-team Williams, is met zijn titel in de Formule E de opvolger van de Portugees António Félix da Costa.