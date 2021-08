Nyck de Vries is zondag wereldkampioen geworden in de Formule E. De Nederlander behield dankzij een achtste plaats bij de slotrace op de voormalige luchthaven Tempelhof in Berlijn zijn leidende positie in het klassement.

Het is voor de 26-jarige De Vries zijn eerste titel in de Formule E. De Fries, die in 2019 nog de beste was in de Formule 2, eindigde vorig jaar bij zijn debuutseizoen nog als elfde in het klassement van de Formule E. De Vries volgt met zijn titel António Félix da Costa op.

De race in Berlijn verliep goed voor De Vries, die als dertiende startte. Edoardo Mortara, Jake Dennis en Mitch Evans - de nummers twee, drie en vier van het klassement - vielen uit. Zij hadden in het klassement een achterstand van respectievelijk drie, vier en vijf punten op De Vries. Bij Evans ging het al mis vlak na de start, want zijn auto viel vrijwel direct stil.

De Vries schoof mede door de pech bij zijn concurrenten op naar de zevende plek in de race en dat was op dat moment al voldoende voor de wereldtitel. De Nederlander verloor in de slotfase nog wel een plekje, maar zijn titel kwam niet meer in gevaar.

De Vries won dit seizoen twee van de vijftien races in de Formule E (de eerste race in Saoedi-Arabië en de vijfde race in Valencia) en eindigde twee keer als tweede. Robin Frijns eindigde in Berlijn als twaalfde en sloot het seizoen af als vijfde in het klassement met 89 punten, 10 punten minder dan De Vries.

In Britse media werd De Vries onlangs in verband gebracht met een overstap naar het Formule 1-team van Williams. Daar zou hij mogelijk de opvolger kunnen worden van George Russell, die op zijn beurt weer op poleposition zou staan om Valtteri Bottas te vervangen bij Mercedes.