De Zuid-Afrikaan Brad Binder heeft zondag verrassend de elfde MotoGP-race van het seizoen gewonnen. Een gok van de rijder van Red Bull KTM pakte uitstekend uit in Oostenrijk.

In de slotfase van de race op de Red Bull Ring in Spielberg begon het te regenen en wisselden veel coureurs naar regenbanden, maar dat gold niet voor Binder. Hoewel hij niet voluit kon rijden, bleef hij vooruit.

De leiding was tijdens een groot deel van de race in handen van Francesco Bagnaia. Bij het begin van de regenbui wisselde de Italiaan van Ducati net als zijn naaste belagers naar regenbanden.

Binder lag op dat moment op de zesde plek en zag zijn gok om niet de pits in te duiken goed uitpakken. Achter hem snelde Bagnaia naar de tweede plaats en werd Jorge Martín, de winnaar van de race van vorige week in Oostenrijk, derde.

WK-leider Fabio Quartararo finishte slechts als zevende in Oostenrijk, maar staat er in het klassement nog altijd goed voor. Met nog zeven races te gaan heeft de Yamaha-rijder een voorsprong van 47 punten op Bagnaia en Joan Mir, die samen tweede staan.

Het volgende raceweekend is over twee weken in Groot-Brittannië.