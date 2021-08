De Nederlandse mountainbikesters Anne Terpstra en Anne Tauber zijn respectievelijk als tweede en derde geëindigd op het EK in Novi Sad. De titel was net als vorig jaar voor de Française Pauline Ferrand-Prévot, de regerend wereldkampioene.

De dertigjarige Terpstra, die ruim een minuut na de winnares finishte, werd vorig jaar ook tweede op het EK. Een kleine drie weken geleden finishte ze op de Olympische Spelen als vijfde.

Tauber, die vier jaar jonger is dan Terpstra, veroverde haar eerste medaille op een groot internationaal toernooi. Vorig jaar werd ze 34e bij het EK. Op de Spelen eindigde ze recent op de elfde plek.

Van de overige Nederlandse deelneemsters aan het EK in Novi Sad werd Sophie von Berswordt tiende, kwam Lotte Koopmans als vijftiende over de streep en viel Ceylin del Carmen Alvarado uit.

Later op zondag strijden de mannen om de Europese titel. Mathieu van der Poel, in 2019 winnaar van het goud, is afwezig. Na een afmelding van Milan Vader is David Nordemann de enige Nederlandse deelnemer.

Over twee weken is het WK mountainbike in het Italiaanse Val di Sole, waar Van der Poel wél aan meedoet. Hij wil daar revanche voor zijn mislukte gouden missie op de Spelen.