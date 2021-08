Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot zijn zondag doorgestoten naar de finale van het Europees kampioenschap in Wenen. Het Nederlandse koppel was in de halve finale te sterk voor de Polen Piotr Kantor en Bartosz Losiak.

De partij was na twee sets klaar: 21-19 en 21-10. Halverwege de tweede set waren er zorgen toen Boermans in aanraking kwam met een van de Polen, maar met een stevig ingepakte knie kon hij de wedstrijd hervatten.

Boermans en De Groot zijn de verrassing in Wenen. Ze spelen nog geen jaar samen. In de finale treft het als vijfde geplaatste koppel de olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Sørum.

Eerder op de dag liepen Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen de finale mis door net als twee weken geleden in de achtste finales van de Spelen in Tokio van Mol en Sørum te verliezen. Het werd na een voortvarend begin 21-17, 17-21 en 13-15.

Vanaf de tweede set ging het helemaal mis en de derde en beslissende set was ondanks een comeback van de Nederlanders ook een prooi voor de Noren: 13-15. Mol en Sørum werden in 2018 en 2019 al Europees kampioen.

Yorick de Groot (links) en Stefan Boermans maken een uitstekende indruk in Oostenrijk. Yorick de Groot (links) en Stefan Boermans maken een uitstekende indruk in Oostenrijk. Foto: Getty Images

Brouwer en Meeuwsen kunnen nog brons pakken

Door de nederlaag moeten Brouwer en Meeuwsen nog langer wachten op hun eerste Europese titel. De Nederlanders, die tegen Kantor en Losiak nog wel brons kunnen pakken, lieten zich de laatste jaren internationaal al wel gelden.

In 2013 werden ze in het Poolse Stare Jablonki wereldkampioen. Drie jaar later grepen ze brons op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waarna ze in 2017 ook nog derde werden op het EK. Dat is tot dusver hun laatste medaille op internationaal niveau.

Bij de vrouwen reikten Katja Stam en Raïsa Schoon zaterdag tot de EK-finale. Ze verloren daarin van het Zwitserse duo Nina Betschart/Tanja Hüberli.