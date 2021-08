Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben zaterdag de finale van het EK beachvolleybal in Wenen misgelopen. Het koppel verloor bij de laatste vier van de Noren Anders Mol en Christian Sørum, die twee weken geleden op weg naar de olympische titel in Tokio de Nederlanders ook al hadden uitgeschakeld.

De 31-jarige Brouwer en de twee jaar oudere Meeuwsen begonnen nog voortvarend aan hun partij in de Oostenrijkse hoofdstad en namen halverwege de eerste set afstand van Mol en Sørum. Met een verschil van liefst vier punten wonnen de Nederlanders het eerste bedrijf met 21-17.

Vanaf de tweede set ging het helemaal mis voor Brouwer en Meeuwsen. Ze verloren het tweede punt met ruime cijfers (17-21) aan Mol en Sørum. De derde en beslissende set was ondanks een comeback van de Nederlanders ook een prooi voor de Noren: 13-15.

Mol en Sørum werden twee weken geleden in Tokio olympisch kampioen door onder anderen Brouwer en Meeuwsen in de achtste finales te verslaan. Het koppel, de nummer één van de wereldranglijst, won in de finale van de Russen Viacheslav Krasilnikov en Oleg Stoyanovskiy.

Door de nederlaag moeten Brouwer en Meeuwsen nog langer wachten op hun eerste Europese titel. In 2013 werden ze in het Poolse Stare Jablonki wel wereldkampioen. Drie jaar later grepen ze brons op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waarna ze in 2017 ook nog derde werden op het EK. Dat is tot dusver hun laatste medaille op internationaal niveau.

Stefan Boermans en Yorick de Groot kunnen nog wel de finale van het EK in Wenen bereiken. Zij komen later op de middag in de halve finales in actie tegen de Polen Piotr Kantor en Bartosz Losiak. Bij de vrouwen verloren Katja Stam en Raïsa Schoon de finale van het EK van de Zwitsers Nina Betschart en Tanja Hüberli.