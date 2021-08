Rinus van Kalmthout is zaterdag in de achterhoede geëindigd in de IndyCar-race op het binnencircuit van de Indianapolis Motor Speedway. De Nederlander werd in de slotfase van de baan getikt door Scott McLaughlin en eindigde als 24e.

'VeeKay' lag negen rondes voor het einde op de vijftiende positie toen hij van achteren werd aangetikt door McLaughlin. De Nederlander spinde en viel daardoor terug naar de achterhoede.

Het is de tweede race op rij dat Van Kalmthout genoegen moet nemen met de 24e plaats. Vorige week haalde de coureur van Ed Carpenter Racing de finish niet bij de race in Nashville.

In mei schreef de twintigjarige Van Kalmthout nog geschiedenis op het binnencircuit van de Indianapolis Motor Speedway. Toen werd hij de eerste Nederlander sinds Robert Doornbos in 2007 die een IndyCar-race won. Doornbos deed dat in de ChampCar-klasse; er waren destijds twee bonden die hun eigen IndyCar-klasse organiseerden.

Palou blijft ondanks uitvalbeurt kampioenschapsleider

De race van zaterdag in Indianapolis werd gewonnen door Will Power, die zijn eerste zege van het seizoen boekte. De Australiër hield voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean (tweede) en Colton Herta (derde) achter zich.

In het kampioenschap behield Álex Palou ondanks een uitvalbeurt in Indianapolis met 415 punten de leiding. De Spanjaard heeft 34 punten voorsprong op nummer twee Scott Dixon. Van Kalmthout bezet met 269 punten de negende plaats in het klassement.

Volgende week zaterdag komen de IndyCar-coureurs in actie op de World Wide Technology Raceway in Madison. Daarna staan dit seizoen nog drie races op het programma.