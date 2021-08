Nyck de Vries heeft ondanks een slecht resultaat in de eerste race van de E-Prix in Berlijn de leiding in de WK-stand behouden. De Nederlander eindigde als laatste in de Formule E-race in Duitsland, waardoor zijn wereldtitel nog lang niet zeker is.

De 26-jarige Fries kampte tijdens de race met een lekke band en viel daardoor terug naar de 22e en laatste plaats.

In het klassement bleef hij met 95 punten wel eerste. De Vries staat nog drie punten voor op de Zwitser Edoardo Mortara, gevolgd door de Brit Jake Dennis met 91 en de Nieuw-Zeelander Mitch Evans met 90 punten.

Zondag valt op voormalige luchthaven Tempelhof in Berlijn in de laatste race van het seizoen de beslissing over de titel in de Formule E.

Robin Frijns bleef met een vijftiende plaats ook buiten de punten. Hij staat in het algemeen klassement op de vijfde plaats met 89 punten en maakt ook nog kans op de titel. De Braziliaan Lucas di Grassi won zaterdag de eerste race.