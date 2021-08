Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben bij het EK in Wenen verrassend de finale bereikt. Het Nederlandse duo versloeg bij de laatste vier de Letse vrouwen Tina Graudina en Anastasija Kravcenoka in drie sets.

Het Letse koppel, dat in 2019 Europees kampioen werd, was als vierde geplaatst in de Oostenrijkse hoofdstad, terwijl Stam en Schoon als nummer vijftien aan het titeltoernooi begonnen.

De 22-jarige Stam en de drie jaar jongere Schoon wonnen de eerste set met 21-15, maar verloren de tweede met dezelfde cijfers. De allesbeslissende derde set ging met 15-11 naar de Nederlanders.

Stam en Schoon, die twee weken geleden op de Olympische Spelen in Tokio in de tussenronde werden uitgeschakeld, nemen het in de finale op tegen het Zwitserse koppel Nina Betschart/Tanja Hüberli, dat in de halve finales te sterk was voor het Duitse duo Karla Borger/Julia Sude. De finale staat zaterdag rond 17.45 uur gepland.

Bij de mannen zijn nog twee Nederlandse koppels actief op het EK. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen stuiten zaterdag in de kwartfinales op de Duitsers Nils Ehlers en Lukas Pfretzschner, terwijl Stefan Boermans en Yorick de Groot bij de laatste acht de Tsjechen Ondrej Perusic en David Schweiner treffen.