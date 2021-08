Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben hun finaleplaats bij het EK in Wenen niet kunnen bekronen met de titel. Het Nederlandse duo was in de eindstrijd een maatje te klein voor Nina Betschart en Tanja Hüberli uit Zwitserland.

De 22-jarige Stam en de drie jaar jongere Schoon, als vijftiende geplaatst, gingen in twee sets ten onder tegen het als derde gerangschikte koppel. Het werd 21-15 en 21-11.

Eerder op de dag had het Nederlands duo in de halve eindstrijd nog knap gewonnen van Tina Graudina en Anastasija Kravcenoka uit Letland (21-15, 15-22, 15-11), die als vierde geplaatst waren en in 2019 nog Europees kampioen worden.

Stam en Schoon deden onlangs al mee aan de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlandse vrouwen werden in Japan uitgeschakeld in de tussenronde.

Bij mannen nog kans op Nederlandse EK-titel

Bij de mannen zijn nog twee Nederlandse koppels actief op het EK. Stefan Boermans en Yorick de Groot bereikten de halve finales door de als tweede geplaatste Tsjechen Ondrej Perusic en David Schweiner in drie sets (21-16, 16-21 en 15-10) te verslaan.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen komen later op de dag in actie in de kwartfinales, waarin de Duitsers Nils Ehlers en Lukas Pfretzschner de tegenstanders zijn.