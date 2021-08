De Australische zwemster Madeline Groves heeft er geen spijt van dat ze heeft afgezien van deelname aan de Olympische Spelen nadat ze zich had beklaagd over "vrouwenhatende perverselingen" die werkzaam zouden zijn in haar sport. Groves zegt dat haar oproep tot een cultuurverandering meer waard is geweest dan een eventuele olympische medaille.

De 26-jarige Groves verbaasde haar teamgenoten door zich in juni terug te trekken voor de trials die bepaalden wie Australië mocht vertegenwoordigen op de Spelen van Tokio. Nadat ze zich eerder al had beklaagd over een ongepaste benadering door een coach, kwam ze na haar afmelding met een boodschap op Instagram.

"Laat dit een les zijn voor alle vrouwenhatende perverselingen in de sport en hun hielenlikkers: je kunt jonge vrouwen en meisjes niet langer uitbuiten, dingen over hun lichaam zeggen of ze proberen te manipuleren, en dan verwachten dat ze jou vertegenwoordigen zodat je je jaarlijkse bonus kunt verdienen. Die tijd is voorbij."

Groves zegt nu overweldigd te zijn door de reacties die ze kreeg. "Ik heb heel veel steunbetuigingen ontvangen. Om eerlijk te zijn: ik was best nerveus over hoe mensen zouden reageren", vertelt ze in de krant Sydney Morning Herald. "Natuurlijk was het teleurstellend een evenement als de Spelen te missen, maar het is het waard geweest."

Op de Spelen in Rio de Janeiro in 2016 pakte Madeline Groves (links) zilver op de 200 meter vlinderslag. Op de Spelen in Rio de Janeiro in 2016 pakte Madeline Groves (links) zilver op de 200 meter vlinderslag. Foto: Getty Images

Zes oud-zwemsters hebben zich gemeld

De Australische zwembond besloot kort na haar aanklacht een onafhankelijk panel onderzoek te laten doen. Volgens lokale media hebben inmiddels zes oud-zwemsters zich gemeld met klachten.

"Als dit panel ervoor kan zorgen dat de sport veiliger wordt en dat alle betrokkenen er meer van kunnen genieten, is me dat meer waard dan een olympische medaille", aldus vlinderslagspecialiste Groves, die haar loopbaan voortzet.

Bij de Spelen van 2016 veroverde Groves zilver op de 200 meter vlinderslag en eindigde ze met de estafetteploeg als tweede op de 4x100 meter wisselslag.