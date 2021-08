Beachvolleybalsters Sanne Keizer en Madelein Meppelink zijn vrijdag in de kwartfinales van het EK in Wenen uitgeschakeld. Katja Stam en Raïsa Schoon bereikten wel de halve eindstrijd in de Oostenrijkse hoofdstad.

De 36-jarige Keizer en de 31-jarige Meppelink gingen met 20-22 en 19-21 onderuit tegen Nina Betschart en Tanja Hüberli uit Zwitserland. Het Nederlandse duo werd in 2018 nog Europees kampioen.

Beide speelsters veroverden ook een Europese titel aan de zijde van Marleen van Iersel. Keizer deed dat in 2012 en Meppelink twee jaar later.

Eind vorige maand beleefden Keizer en Meppelink een teleurstellend optreden op de Olympische Spelen in Tokio. Ze strandden na drie nederlagen al in de groepsfase.

Stam en Schoon plaatsten zich voor de halve finales in Wenen door Victoria Bieneck en Isabel Schneider uit Duitsland met 21-19 en 23-21 te verslaan. Eerder op de dag beslisten ze ook al het Nederlandse onderonsje met Van Iersel en Pleun Ypma in hun voordeel: 21-16 en 21-15.

Om de finale te bereiken moeten de 22-jarige Stam en de 19-jarige Schoon zien af te rekenen met Anastasija Kravcenoka en Tina Graudina uit Letland. Het jonge Nederlandse duo verloor op de Spelen in de tussenronde.