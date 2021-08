De Duitse dierenbescherming heeft vrijdag een klacht wegens dierenmishandeling ingediend tegen de Duitse moderne vijfkampster Annika Schleu en haar coach Kim Raisner. De Duitse coach werd van de Olympische Spelen in Tokio verbannen nadat de atlete op aanwijzing van Raisner een paard meerdere keren had geslagen.

Schleu en Raisner worden beschuldigd van "dierenmishandeling" en "hulp en medeplichtigheid aan dierenmishandeling", aldus de internationale moderne vijfkampbond UIPM in een verklaring.

Het incident gebeurde een week geleden toen Schleu op koers lag voor goud op de moderne vijfkamp, een combinatie van schermen, zwemmen, hardlopen, pistoolschieten en paardrijden. Bij dat laatste onderdeel krijgen de deelnemers door middel van loting een paard toegewezen.

Dat pakte niet goed uit voor Schleu, want het toegewezen paard Saint Boy weigerde te springen. Dat leidde tot frustratie bij Raisner, die haar ruiter aanspoorde het paard met de zweep te slaan. "Raak hem hard! Raak hem!", riep ze, duidelijk hoorbaar op de televisie. Toen ook dat niet hielp, sloeg de trainer het paard met haar vuist.

Na een storm van kritiek besloot de UIPM Raisner naar huis te sturen. Even daarvoor had het Duitse olympisch comité (DOSB) al besloten haar later die dag de mannenploeg niet te laten coachen.

Schleu hield later tegenover het Duitse dagblad Die Zeit vol dat ze het paard niet "extreem hard" heeft behandeld. Ze gaf wel toe dat ze "iets kalmer en nuchterder" had kunnen reageren.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om het incident te bekijken.