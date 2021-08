Arno Havenga vertrekt op 1 oktober als bondscoach van de Nederlandse waterpolovrouwen. De Rotterdammer vindt dat het tijd is voor nieuwe uitdagingen. Het is nog niet bekend wie hem gaat opvolgen.

"Voor mij was al snel na de Spelen duidelijk dat ik niet langer als bondscoach door wil. Voor het team is het beter dat er voor de volgende cyclus op weg naar Parijs een nieuwe coach aan het roer komt", zo licht Havenga zijn besluit vrijdag toe.

"Ik ga me de komende periode oriënteren op mijn toekomst en bekijken of die binnen of buiten de topsport ligt. Ik wens de ploeg en de nieuwe bondscoach uiteraard heel veel succes bij het nastreven van nieuwe doelen en zal de meiden op de voet blijven volgen."

De 46-jarige Havenga was sinds 2006 actief bij de waterpolovrouwen. Hij kwam binnen als teammanager en was vanaf 2008 vijf jaar de assistent-coach. In 2013 nam hij het stokje als bondscoach over van Mauro Maugeri.

Havenga werd met de waterpolosters Europees kampioen in 2018 en pakte verder zilver op het WK van 2015 en de EK's van 2014 en 2016. Bij de Olympische Spelen in Tokio werd Nederland onder zijn leiding zesde. Als teammanager was hij onderdeel van de ploeg die olympisch goud pakte in Peking.

"Wij zijn Arno zeer veel dank verschuldigd. Er ligt een uitstekende basis waar zijn opvolger op verder kan bouwen. We hopen uiteraard binnen afzienbare tijd een nieuwe bondscoach voor het traject richting Parijs te kunnen aanstellen", aldus KNZB-directeur Aschwin Lankwarden.