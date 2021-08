De Italiaanse tweevoudig olympisch sprintkampioen Lamont Marcell Jacobs heeft vrijdag gezegd dat de Britten wat betreft dopingbeschuldigingen beter naar zichzelf kunnen kijken. Hij neemt zijn criticasters totaal niet serieus.

Sprinter Chijindu Ujah, winnaar van zilver op de 4x100 meter met het Britse team, werd donderdag voorlopig geschorst na een positieve dopingtest op preparaten (SARM's) tijdens de Spelen van Tokio.

"Enkele dagen geleden hebben ze nog onwaarheden over mij gemeld en nu zitten ze in de situatie dat hun eerste loper op de estafette positief heeft getest", zei Jacobs tegen de Italiaanse zender Rai 1. "Ik moet erom lachen, als ik denk aan de mensen die spraken zonder na te denken en nu naar zichzelf moeten kijken."

Jacobs had zelf alle dopingbeschuldigingen van de hand gewezen. "Ik heb zo hard gewerkt en veel opofferingen gedaan. Ik wilde geen aandacht besteden aan mensen die niet weten waar ze over praten", zei de Italiaan.

De winnaar van goud op de 100 en 4x100 meter reageerde onder meer op verhalen in Britse media, die schreven dat dopinggevallen vaak gaan over verrassend doorgebroken sterren in de atletiek.

Jacobs maakte donderdag bekend dat hij pas volgend jaar weer in actie komt. De Italiaan, met zijn titel op de 100 meter de opvolger van Usain Bolt, is na een lange periode van zware fysieke inspanning toe aan rust.