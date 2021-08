De Nederlandse handbalsters spelen in de groepsfase van het WK in december onder meer tegen Zweden, zo heeft de loting donderdag uitgewezen. De andere twee opponenten voor de titelverdediger zijn nog niet bekend, maar komen uit Noord- of Midden-Amerika en Azië.

Nederland was dankzij het veroveren van de wereldtitel in 2019 rechtstreeks geplaatst voor het WK in Spanje en was bij de loting ingedeeld in pot 1. Hierdoor werden toplanden als Frankrijk, Rusland, Noorwegen en Spanje ontlopen in de groepsfase.

De andere twee tegenstanders in de poule van Oranje worden eind augustus en eind september bekend. Het kwalificatietoernooi in Noord- en Midden-Amerika wordt van 22 tot en met 27 augustus gespeeld en de Aziatische landen strijden om 15 tot en met 25 september om de WK-tickets.

Het WK in Spanje begint op 2 december en duurt tot 19 december. Er doen voor het eerst 32 landen mee aan de mondiale titelstrijd.

Twee jaar geleden werden de Nederlandse handbalsters voor het eerst wereldkampioen door in de finale Spanje (30-29) te verslaan. Op de Olympische Spelen in Tokio strandde de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade eerder deze maand in de kwartfinales, waarin Frankrijk (32-22) te sterk was.