De Italiaan Lamont Marcell Jacobs, die in Tokio verrassend olympisch kampioen op de 100 meter werd, komt voorlopig niet in actie. De atleet meldt donderdag dat hij heeft besloten om een pauze in te lassen.

Jacobs, die in Tokio de Jamaicaan Usain Bolt opvolgde als olympisch kampioen, is van plan om pas in 2022 weer wedstrijden te gaan lopen. Hij won tijdens de Spelen in Japan als eerste Italiaan het koningsnummer van de atletiek.

"Hij heeft simpelweg zó veel gegeven dit jaar. Alles wat hij had", zegt zijn manager Marcello Magnani. Naast het individuele goud veroverde Jacobs ook goud met de nationale estafetteploeg op de 4x100 meter.

Magnani benadrukt dat de keuze voor een pauze niets heeft te maken met fysieke problemen van de 26-jarige atleet. "Het zou na zo'n jaar onverstandig zijn voluit door te gaan met wedstrijden. Dat zou het risico op blessures alleen maar vergroten."

Er staan dit seizoen nog vijf Diamond League-wedstrijden op het programma, waaronder de tweedaagse finale in Zürich (8-9 september).