Yamaha heeft MotoGP-coureur Maverick Viñales teruggetrokken voor de Grote Prijs van Oostenrijk van komend weekend. Het team heeft de 26-jarige Spanjaard geschorst, omdat die zijn motor tijdens de Grote Prijs van Stiermarken afgelopen zondag zonder verklaring verkeerd zou hebben bediend.

Viñales haalde zondag de finish in de Grand Prix niet. De Spanjaard zei dat hij meerdere elektronische problemen met de motor had.

Na een diepgaande analyse van de telemetrie en data oordeelde Yamaha dat Viñales de problemen zelf veroorzaakt had. "Yamaha's conclusie luidt dat de acties van de coureur hadden kunnen zorgen voor significante schade aan de motor, wat had kunnen leiden tot ernstige risico's bij de coureur zelf en alle andere rijders in de MotoGP-race", meldt de renstal.

Yamaha roept geen vervanger voor de 26-jarige Spanjaard voor de Grote Prijs van Oostenrijk op. Of Viñales in de daaropvolgende races nog in actie komt, is nog niet besloten. Daarvoor zijn volgens Yamaha een gedetailleerde analyse van de situatie en gesprekken met de coureur nodig.

Viñales vertrekt na dit seizoen bij het fabrieksteam van Yamaha. In overleg is besloten het contract van de Spanjaard, dat nog een jaar doorloopt, aan het einde van dit seizoen te beëindigen.

Viñales staat momenteel zesde in het klassement van de MotoGP. Sinds de Moto3-kampioen van 2013 in 2015 zijn intrede maakte in de koningsklasse eindigde hij tweemaal als derde in de WK-stand.