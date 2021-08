Luka Doncic gaat zijn contract bij NBA-ploeg Dallas Mavericks met vijf seizoenen verlengen. Met het nieuwe contract van de 22-jarige Sloveen is een bedrag van 207 miljoen dollar (176 miljoen euro) gemoeid, melden Amerikaanse media dinsdag.

"Het is een droom die uitkomt", reageerde Doncic bij ESPN. "Deze sport heeft me heel veel gegeven en me op zoveel verschillende plekken gebracht. Ik ben vereerd en dolblij dat ik in Dallas kan blijven en deel uit mag blijven maken van de Mavericks."

De 22-jarige Doncic maakte in 2018 de overstap naar de Verenigde Staten, na succesvolle jaren bij Real Madrid. De Sloveen leidde de Spaanse ploeg als negentienjarig talent naar de EuroLeague-eindzege, de belangrijkste prijs in het Europese basketbal.

In 2017 was Doncic de uitblinker toen Slovenië verrassend voor het eerst Europees kampioen werd. Op de Olympische Spelen van deze zomer in Tokio leidde hij Slovenië naar de halve finales, maar zijn ploeg verloor van Frankrijk en ging ook in de strijd om brons ten onder tegen Australië.

Ook bij Dallas Mavericks maakte Doncic tot dusver indruk. Mede dankzij de guard bereikte de formatie de laatste twee seizoenen de play-offs van de NBA, al kwamen de Mavericks niet verder dan de eerste ronde.

Doncic werd in het seizoen 2018/2019 uitgeroepen tot Rookie of the Year en maakte zowel in 2020 en als 2021 deel uit van het NBA All Star-team.