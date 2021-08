Niek Kimmann is een van de BMX'ers die namens Nederland in actie komt op het WK in eigen land. De olympisch kampioen staat, ondanks een blessure, op 22 augustus samen met onder anderen Twan van Gendt aan de start in Papendal.

Van Gendt begint als titelverdediger aan het WK en Kimmann veroverde deze zomer de olympische titel in het BMX in Tokio. Hij deed dat met een scheurtje in zijn knie, maar is dus toch fit genoeg om ook aan het WK deel te nemen. Van Gendt werd in de halve finales van de Spelen uitgeschakeld.

"Dankzij de recente prestaties van onze BMX'ers mogen we met een grote selectie uitkomen op het wereldkampioenschap", zegt bondscoach Rob van den Wildenberg. In totaal komen er negen mannen in de elite-klasse in actie op het WK.

Bij de vrouwen doen zussen Laura en Merel Smulders mee. De 23-jarige Merel Smulders won verrassend brons op de Spelen in Tokio en haar vier jaar oudere zus Laura Smulders is tweevoudig wereldkampioene.

De Nederlanders hebben het voordeel bekend te zijn met de baan. "We zijn al enkele weken met de complete WK-selectie aan het trainen op Papendal, zodat straks iedereen de baan tot in de details kent", aldus Van den Wildenberg.

Het WK wordt op 22 augustus op de BMX-baan in Papendal verreden.

WK-selectie elite mannen Niek Kimmann, Twan van Gendt, Joris Harmsen, Dave van der Burg, Jay Schippers, Justin Kimmann, Mitchel Schotman, Ynze Oegema, Brian van Eeuwijk.