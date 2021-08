Na drie verliespartijen op rij presenteerde Badr Hari zich maandag opmerkelijk nederig aan de media in de aanloop naar zijn volgende gevecht. De kickbokser hoopt met een nieuwe trainer zijn carrière een tweede leven in te blazen.

Op een persconferentie om het gevecht tegen Arek Wrzosek op 4 september te promoten, verscheen Hari maandag voor het eerst in de publiciteit sinds december vorig jaar. Toen verloor hij van de Roemeen Benjamin Adegbuyi, nadat hij zijn opponent vooraf had gekleineerd met opmerkingen als "walk in the park" en "easy money".

"Ik kan nu wel een mooi verhaal ophangen, maar als je verloren hebt dan kun je beter nederig zijn", vertelde de 36-jarige Hari. "Ik heb respect voor mijn tegenstander. Hij zal op zijn topniveau zijn en dat zal ik ook moeten doen."

Na zijn nederlaag tegen Adegbuyi, waar hij met een gebroken neus opgaf, is Hari bij zichzelf te rade gegaan. Hij besloot de samenwerking met trainer Mike Passenier na vijftien jaar te beëindigen en traint sinds kort bij SB Gym in Utrecht onder coach Said El Badaoui.

"Na vijftien jaar was het vuur tussen Mike en mij gedoofd", legde Hari uit. "We hebben samen veel meegemaakt, maar de laatste jaren wist hij me niet echt meer te raken. Bij gevechten was ik niet meer echt gretig en hongerig. Ik moest mezelf weer terugvinden."

142 Hari respectvol tegenover tegenstander: 'Verlies maakt me nederig'

Hari denkt nooit aan einde carrière

"Bij Said heb ik nu hetzelfde gevoel als ik vijftien jaar geleden bij Mike had. De echte wil om mezelf te laten zien is weer terug", zei Hari. "Ik wil iedereen laten zien dat ik nog steeds de beste ben, ik ben klaar voor de wereldtitel."

De laatste zege van Hari dateert uit 2015. Maar de zwaargewicht voelt zich nog lang niet klaar om te stoppen. "Eerlijk, daar denk ik nooit aan. Op de gym laat ik iedereen alle hoeken van de ring zien, ik ben nog steeds de sterkste. Dat wil ik ook in wedstrijden laten zien."

Door de overstap naar een nieuwe trainer is Hari gemotiveerder dan ooit. "Op een dag zal ik dood zijn, maar ik wil voor altijd blijven voortleven. Mijn kleinkinderen moeten later tegen hun kinderen kunnen vertellen over alle geweldige dingen die ik heb gedaan. Dat motiveert mij nu."

Terwijl Badr Hari toeluistert, voorspelt Arek Wrzosek dat de Amsterdammer na 4 september zijn carrière beïndigt Terwijl Badr Hari toeluistert, voorspelt Arek Wrzosek dat de Amsterdammer na 4 september zijn carrière beïndigt Foto: ANP

Wrzosek: 'Als ik van Badr win, dan stopt hij'

De 29-jarige Wrzosek vecht pas voor de derde keer in GLORY, van zijn vorige twee gevechten won de Pool er één. Hij vertelde dat Hari in zijn kindertijd zijn idool was en de reden waarom hij is gaan kickboksen.

"Maar nu ga ik hem verslaan. Ik denk dat Badr daarna zijn carrière beëindigt, ik zal de geschiedenisboeken ingaan als zijn laatste tegenstander", zei Wrzosek.

"Badr heeft een lange carrière van twintig jaar achter de rug. Hij is vaak geblesseerd geraakt, zijn lichaam is nu gewoon op. Vroeger was Badr geweldig, maar zijn tijd is voorbij", aldus de ruim 2 meter lange Pool.

Terwijl Wrzosek die woorden sprak, zat Hari glimlachend naast hem. "Ik haat het om nederig te zijn", lachte de Amsterdamse Marokkaan. "Wacht maar tot ik straks weer gewonnen heb, dan is die nederigheid verdwenen en heb ik nog meer praatjes dan vroeger."