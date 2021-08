Rinus van Kalmthout is in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) uitgevallen in de door incidenten gedomineerde IndyCar-race in Nashville. De Nederlander belandde na 24 ronden in de bandenstapel.

De twintigjarige Van Kalmthout, die de race op het stratencircuit door een crash in de kwalificatie van de 22e positie startte, werd na een goede openingsfase het slachtoffer van een kettingbotsing bij een herstart. 'VeeKay' raakte klem en werd hard van achteren geraakt door een andere coureur.

Zijn team Ed Carpenter Racing probeerde zijn auto nog te repareren en Van Kalmthout kon de race ook weer hervatten, maar de schade aan zijn diffuser bleek te groot. De auto was niet meer goed te besturen, waarna de Hoofddorper in de muur belandde en de strijd moest staken.

"Natuurlijk baal ik, maar ik weet dat dit buiten onze macht ligt", aldus Van Kalmthout. "Ik merkte dat de snelheid er goed in zat. In de openingsronde kon ik een aantal tegenstanders inhalen en na de eerste herstart ging ik er weer een paar voorbij. Winnen was hier niet aan de orde, maar een mooie toptienklassering had er vandaag zeker ingezeten."

Zege gaat ondanks crash naar Zweed Ericsson

De Big Machine Music City Grand Prix op het Nashville Street Circuit was de eerste IndyCar-race na de zomerstop, die vijf weken geleden begon. De zege ging naar de Zweed Marcus Ericsson, die in de openingsfase nog gelanceerd werd na een crash met de Fransman Sébastien Bourdais.

In het algemeen klassement bezet Van Kalmthout nu de negende plek. De volgende race is zaterdag op de Indianapolis Motor Speedway, de plek waar Van Kalmthout in mei zijn eerste overwinning in de IndyCar boekte. De Big Machine Spiked Coolers Grand Prix begint rond 18.30 uur (Nederlandse tijd).

"We hebben zondag laten zien dat onze pace goed is en de volgende wedstrijd wordt op een voor mij heel speciaal circuit verreden. Ik ga uiteraard mijn uiterste best doen om het resultaat van 15 mei te herhalen", besloot Van Kalmthout.